Польский генерал Адам Марчак неожиданно скончался: cмерть офицера произошла по естественным причинам

ВС Польши сообщило о том, что бригадный генерал Адам Марчак внезапно скончался.
По информации оперативного командования, причиной смерти офицера стали естественные причины, случившиеся во время его свободного от службы времени.
Бригадный генерал Адам Марчак был выпускником Высшей офицерской школы механизированных войск и имел большой опыт службы в армии. Он принимал участие в военных операциях в Боснии и Афганистане на высоких командных должностях.
В 2017 году генерал Марчак возглавил 25-ю воздушно-кавалерийскую бригаду, а затем перешел руководить Советом по разведке и радиоэлектронной борьбе при Главном командовании Вооруженных сил Польши.
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