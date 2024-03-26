Польский генерал Адам Марчак неожиданно скончался: cмерть офицера произошла по естественным причинам

Командование ВС Польши: генерал Марчак скончался в свободное от службы время

ВС Польши сообщило о том, что бригадный генерал Адам Марчак внезапно скончался.

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По информации оперативного командования, причиной смерти офицера стали естественные причины, случившиеся во время его свободного от службы времени.

Бригадный генерал Адам Марчак был выпускником Высшей офицерской школы механизированных войск и имел большой опыт службы в армии. Он принимал участие в военных операциях в Боснии и Афганистане на высоких командных должностях.

В 2017 году генерал Марчак возглавил 25-ю воздушно-кавалерийскую бригаду, а затем перешел руководить Советом по разведке и радиоэлектронной борьбе при Главном командовании Вооруженных сил Польши.