Польский генерал Адам Марчак неожиданно скончался: cмерть офицера произошла по естественным причинам

ВС Польши сообщило о том, что бригадный генерал Адам Марчак внезапно скончался.

Фото: Openverse by patwilson687 is licensed under CC BY 2.0