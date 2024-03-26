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Польский генерал Адам Марчак неожиданно скончался: cмерть офицера произошла по естественным причинам

Командование ВС Польши: генерал Марчак скончался в свободное от службы время

Силовые структуры » Военные новости

ВС Польши сообщило о том, что бригадный генерал Адам Марчак внезапно скончался.

Командование ВС Польши: генерал Марчак скончался в свободное от службы время
Фото: Openverse by patwilson687 is licensed under CC BY 2.0

По информации оперативного командования, причиной смерти офицера стали естественные причины, случившиеся во время его свободного от службы времени.

Бригадный генерал Адам Марчак был выпускником Высшей офицерской школы механизированных войск и имел большой опыт службы в армии. Он принимал участие в военных операциях в Боснии и Афганистане на высоких командных должностях.

В 2017 году генерал Марчак возглавил 25-ю воздушно-кавалерийскую бригаду, а затем перешел руководить Советом по разведке и радиоэлектронной борьбе при Главном командовании Вооруженных сил Польши.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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