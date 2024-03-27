В России грозятся уничтожить руководителя разведки Минобороны Украины

Генерал ФСБ Михайлов: руководителю ГУР Буданову придет конец

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов*, находится под угрозой уничтожения. Об этом заявил бывший генерал ФСБ России Александр Михайлов в интервью для NEWS.ru.

Фото: visualrian.ru by Andrey Stenin / Андрей Стенин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Кирилл Буданов был и остается законной целью для российских войск. Если он попадет в оптический прицел, то ему придет конец", — сказал Михайлов.

Он также отметил, что специально направлять кого-либо на Украину для ликвидации Буданова не планируется, чтобы не подвергать опасности жизни российских военных.

Ранее глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что руководство украинских спецслужб, включая Кирилла Буданова, является целью для Вооруженных сил РФ, так как они совершают преступные действия против России.

* внесен в РФ в список террористов и экстремистов.