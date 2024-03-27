В России грозятся уничтожить руководителя разведки Минобороны Украины

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов*, находится под угрозой уничтожения. Об этом заявил бывший генерал ФСБ России Александр Михайлов в интервью для NEWS.ru.
"Кирилл Буданов был и остается законной целью для российских войск. Если он попадет в оптический прицел, то ему придет конец", — сказал Михайлов.
Он также отметил, что специально направлять кого-либо на Украину для ликвидации Буданова не планируется, чтобы не подвергать опасности жизни российских военных.
Ранее глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что руководство украинских спецслужб, включая Кирилла Буданова, является целью для Вооруженных сил РФ, так как они совершают преступные действия против России.
* внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
Россия активно продвигает проект газопровода "Сила Сибири — 2", который предполагает поставки природного газа через Монголию в КНР, говорится в материале Sohu.