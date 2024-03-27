Экс-полковник СБУ назвал восстановление разрушенных объектов Украины после ударов ВС РФ сложной задачей

Экс-полковник СБУ Стариков: западные поставки не помогут Киеву восстановиться после ударов России

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков выразил мнение, что восстановление разрушенных армией РФ объектов на Украине является сложной задачей.

Фото: Self-photographed by Дима Сергиенко is licensed under Public domain

В ходе интервью на YouTube-канале "Да, это так" он подчеркнул, что часть утраченного оборудования была произведена в Советском Союзе.

Стариков также отметил, что применение импортного оборудования в восстановительных работах после ударов России вряд ли окажется эффективным, поскольку несовместимо с существующими советскими системами.

Напомним, 22 марта Вооруженные силы России совершили массированный удар ракетами и беспилотниками по энергетическим и военным объектам на территории Украины.