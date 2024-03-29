"Успел оттолкнуть жену и сына в безопасное место", — в результате теракта в "Крокусе" погиб полковник, приехавший в отпуск из зоны СВО

В результате жестокого теракта в "Крокус Сити Холле" трагически погиб полковник Тимур Мясников. Этот мужественный офицер, прошедший через горнило боевых действий в Косово, Таджикистане и на Украине, в последние дни находился в отпуске после СВО.
В роковой день Мясников отправился на концерт вместе с супругой и сыном. Когда началась стрельба, он, не раздумывая, оттолкнул близких в безопасное место, приняв на себя весь удар террористов. Три пули попали в тело полковника, нанеся смертельные ранения. Медики несколько дней боролись за его жизнь, но, к несчастью, спасти героя не удалось.
Об этом сообщил председатель президиума самарского регионального отделения организации "Офицеры России" Артур Маливанчук, информация так же появилась на ресурсах выпускников Суворовского училища.
"Тимур успел оттолкнуть жену и сына в безопасное место, а сам попал под шквальный огонь. В него попало три пули. Несколько дней врачи боролись за жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось", — рассказал Маливанчук.
Тимур Мясников являлся выпускником Суворовского училища и военного вуза. Служил ГРУ, боевой путь был отмечен мужеством и самоотверженностью. Прощание с погибшим воином намечено на 29 марта.
По последним данным, число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" достигло 143 человек, более 180 получили ранения. Следствие выдвинуло обвинения против 12 подозреваемых, восемь из них уже арестованы, включая четырех непосредственных исполнителей теракта.
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