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Бойцы ЧВК "Вагнер" помогли возвращению чиновников в центральноафриканский город Обо

1:01
Силовые структуры » Военные новости

Вооруженные силы ЦАР (FACA) совместно с бойцами ЧВК "Вагнер" освободили город Обо в восточной части республики от остатков группировки "Союз за мир в ЦАР" (UPC). После этого в город вернулись представители власти, которые последний раз находились там несколько десятков лет назад.

Бойцы ЧВК "Вагнер" помогли возвращению чиновников в центральноафриканский город Обо
Фото: w:ru:Группа ВагнераTanya Samsonova. Логотипы CorelDRAW скачать бесплатно Геральдика, Добросовестное использование, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?curid=9892329

Вместе с чиновниками в город вошли инструкторы из числа "музыкантов" для обучения новых рекрутов центральноафриканских силовых структур. Все они были набраны из тех, кто долгое время проживает в регионе.

Инструкторы ЧВК "Вагнер" занимаются обучением и содействию FACA уже несколько лет. Благодаря их поддержке национальная армия не только увеличила боеспособность, но и освободила большую часть страны от бандформирований.

Новобранцы после прохождения обучения займутся усилением границ и обороной региона. Остатки радикалов из UPC могут вернуться в город, а бойцы "Оркестра" и свежеподготовленные солдаты FACA будут готовы к любому нападению.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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