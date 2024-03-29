Бойцы ЧВК "Вагнер" помогли возвращению чиновников в центральноафриканский город Обо

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Вооруженные силы ЦАР (FACA) совместно с бойцами ЧВК "Вагнер" освободили город Обо в восточной части республики от остатков группировки "Союз за мир в ЦАР" (UPC). После этого в город вернулись представители власти, которые последний раз находились там несколько десятков лет назад.

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Вместе с чиновниками в город вошли инструкторы из числа "музыкантов" для обучения новых рекрутов центральноафриканских силовых структур. Все они были набраны из тех, кто долгое время проживает в регионе.

Инструкторы ЧВК "Вагнер" занимаются обучением и содействию FACA уже несколько лет. Благодаря их поддержке национальная армия не только увеличила боеспособность, но и освободила большую часть страны от бандформирований.

Новобранцы после прохождения обучения займутся усилением границ и обороной региона. Остатки радикалов из UPC могут вернуться в город, а бойцы "Оркестра" и свежеподготовленные солдаты FACA будут готовы к любому нападению.