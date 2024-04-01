Служба внешней разведки России сообщила, что администрация президента США намерена создать более детализированную версию участия террористической организации (запрещена в России) ИГИЛ* теракте 22 марта в Красногорске.
По всей видимости, усилия российских следственных органов и спецслужб России выявить истинных заказчиков теракта в Красногорске вызывает озабоченность в США, которые в случае прямого доказательства участия украинских спецслужб могут оказаться прямыми спонсорами терроризма. Естественно в условиях предвыборной гонки эта перспектива вызывает озабоченность у чиновников действующей администрации.
Версия о виновности ИГИЛ* с самого начала была изложена администрацией США как единственно верная и не подлежащая сомнению. Однако никаких деталей происшествия в "Крокус Сити Холле" США не сообщали, хотя, судя по молниеносной реакции, они должны были бы обладать всей полнотой информации.
Похоже, Джону Кирби придётся поучиться у его дяди искусству "продажи навоза".
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.