ТАСС: Харьков практически лишён электроснабжения

Мэр Харькова сообщил о катастрофической ситуации в городской энергетике

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил украинским СМИ о катастрофическом разрушении практически всей энергетической инфраструктуры

Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/41340

Он рассказал, что в результате ракетных ударов ВКС РФ энергетическая инфраструктура Харькова практически полностью уничтожена. При этом восстановление инфраструктуры провести невозможно из-за разрушения критической энергетической инфраструктуры. Разрушены все трансформаторные подстанции разрушены, и их быстрое восстановление невозможно.

Россия регулярно наносит удары высокоточным оружием по энергетической инфраструктуре Украины с целью осложнения работы ВПК и транспортной сферы.