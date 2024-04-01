ТАСС: Харьков практически лишён электроснабжения

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил украинским СМИ о катастрофическом разрушении практически всей энергетической инфраструктуры
Он рассказал, что в результате ракетных ударов ВКС РФ энергетическая инфраструктура Харькова практически полностью уничтожена. При этом восстановление инфраструктуры провести невозможно из-за разрушения критической энергетической инфраструктуры. Разрушены все трансформаторные подстанции разрушены, и их быстрое восстановление невозможно.
Россия регулярно наносит удары высокоточным оружием по энергетической инфраструктуре Украины с целью осложнения работы ВПК и транспортной сферы.
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