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Украина поставляла в Россию взрывчатку, заложенную в иконах

В Псковской области остановили перевозку взрывчатки в иконах

Силовые структуры » ФСБ

Сотрудники ФСБ выявили в Псковской области контрабанду взрывчатки с Украины в крупном размере.

В Псковской области остановили перевозку взрывчатки в иконах
Фото: dvidshub.net by Младший сержант Хосе Лухано is licensed under public domain

Контейнеры с гексогеном были вмонтированы в партию православных икон и церковной утвари и найдены на автомобильном пункте пропуска "Убылинка". Грузовики со взрывчаткой следовали из Украины через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу и Литву в Россию.

Всего было найдено 27 бомб, 70 кг гексогена, 91 электродетонатор и запчасти к РПГ-7.  

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 226.1 УК РФ, однако выясняются дополнительные детали, а именно, назначение поставок икон и возможные цели теракта. По словам взрывотехников, количество взрывчатки было достаточным для уничтожения пятиэтажного дома, или крупного церковного собора. Украина на регулярной основе занимается поставками взрывчатки и боеприпасов для осуществления терактов и диверсий в России, однако до такого святотатства, чтобы отправлять заминированные иконы для терактов киевские силовики ещё не доходили. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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