Шойгу рассказал о потерях ВСУ с января этого года

Украинская армия с января этого года осталась без более чем 80 тысяч военных, 1200 танков и бронемашин. О потерях ВСУ рассказал министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ВС РФ.

Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International