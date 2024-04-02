Шойгу рассказал о потерях ВСУ с января этого года

Сергей Шойгу: армия Украины с января потеряла более 80 тысяч солдат, 1200 танков и бронемашин

Украинская армия с января этого года осталась без более чем 80 тысяч военных, 1200 танков и бронемашин. О потерях ВСУ рассказал министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ВС РФ.

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"С января армия России ликвидировала более 80 тысяч украинских военнослужащих, 14 тысяч единиц вооружения, включая более 1200 танков и других боевых бронированных машин", — приводят РИА Новости слова Шойгу.

По словам министра обороны, после провала летнего контрнаступления противник пытается закрепиться на отдельных рубежах, однако его попытки безуспешны. ВСУ в западном направлении продолжили теснить российские военные.

"С начала этого года под контроль ВС РФ перешло 403 квадратных километра территории новых регионов России", — отметил Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ заявил, что Киев для убеждения Запада в способности противостоять российской армии, хочет перенести боевые действия на территорию РФ, устраивает теракты и обстреливает мирное население.