Министерство обороны РФ выступило с докладом о потерях ВСУ в живой силе и технике на Авдеевском и Купянском направлениях

Минобороны РФ: потери ВСУ на Авдеевском направлении за сутки составили около 320 человек

Согласно сообщению министерства обороны Российской Федерации, зафиксированы потери украинских войск в размере приблизительно 320 человек в течение одних суток на Купянском и Авдеевском направлениях.

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В районе Тернов, принадлежащем к Донецкой Народной Республике, силы, входящие в "Западную" группировку, успешно отбили две атаки военных подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады ВС Украины. В результате столкновений украинская сторона несет убытки, включая до 20 солдат, уничтожение трех транспортных средств, а также потерю артиллерийской техники американского и отечественного производства, в числе которой гаубицы М777 и Д-20, а также САУ "Гвоздика". Также уничтожен склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".

На Авдеевском направлении войска, входящие в группировку "Центр", смогли улучшить свои позиции на передовой, нанести значительный урон противнику и отразить одиннадцать контратак, инициированных штурмовыми группами 25-й воздушно-десантной, 68 пехотной, а также 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Тоненькое, Первомайское, Ленинское и Бердычи Донецкой Народной Республики. Отмечены потери противника, превышающие 300 военнослужащих, а также утраты военной техники, включая танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, САУ "Гвоздика" и гаубицу Д-30.