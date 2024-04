Министерство обороны РФ выступило с докладом о потерях ВСУ в живой силе и технике на Авдеевском и Купянском направлениях

Согласно сообщению министерства обороны Российской Федерации, зафиксированы потери украинских войск в размере приблизительно 320 человек в течение одних суток на Купянском и Авдеевском направлениях.

Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0