Минобороны: ВС РФ успешно отразили 2 атаки противника, потери ВСУ в живой силе составили более 250 ч

По информации, исходящей от российского Министерства обороны, в ходе боевых действий на Донецком фронте вооруженные силы РФ улучшили свои позиции, успешно отразив атаки украинской армии. Заявлено о значительных потерях украинской стороны, включая более 250 военных и две единицы танковой техники.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0