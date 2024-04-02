Минобороны: ВС РФ успешно отразили 2 атаки противника, потери ВСУ в живой силе составили более 250 ч

Министерство обороны заявило об успешном отражении двух атак на Донецком направлении

По информации, исходящей от российского Министерства обороны, в ходе боевых действий на Донецком фронте вооруженные силы РФ улучшили свои позиции, успешно отразив атаки украинской армии. Заявлено о значительных потерях украинской стороны, включая более 250 военных и две единицы танковой техники.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В ходе сражений на Донецком направлении, воинские подразделения, представляющие "Южную" группировку сил, заняли стратегически важные позиции и оказали существенный огневой урон военным бригадам ВС Украины, в том числе 28-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и другим, в районах ряда населенных пунктов Луганской и Донецкой Народных Республик.

Отдельно отмечается, что российскими войсками были сорваны попытки контратак со стороны 31-й и 67-й механизированных бригад ВС Украины, предпринятые в районе Новомихайловки и Богдановки ДНР.

В боевых столкновениях украинская армия понесла утраты, включая два танка, три боевые бронированные машины и 16 автомобилей. В ходе артиллерийского противостояния были уничтожены артиллерийские системы различных типов, в числе которых американская САУ М109 Paladin, САУ "Акация", несколько гаубиц Д-20 и Д-30, а также артиллерийские орудия М119 и L118 американского и британского производства, плюс оборудование для радиоэлектронной борьбы "Нота".