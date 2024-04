Министерство обороны РФ заявило о ситуации на Херсонском направлении

В ходе боевых операций на территории Херсонского направления, военные подразделения России, входящие в состав группировки "Днепр", осуществили артобстрел позиций украинской армии, в результате чего был нанесен ущерб 141-й пехотной и 118-й механизированной бригадам ВСУ.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0