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Минобороны: ВС РФ нанесли удары по 141-ой и 118-ой мехбригаде ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

В ходе боевых операций на территории Херсонского направления, военные подразделения России, входящие в состав группировки "Днепр", осуществили артобстрел позиций украинской армии, в результате чего был нанесен ущерб 141-й пехотной и 118-й механизированной бригадам ВСУ.

Минобороны: ВС РФ нанесли удары по 141-ой и 118-ой мехбригаде ВСУ
Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Сообщается, что в результате данных действий были уничтожены до сорока украинских военнослужащих, два транспортных средства типа пикап, а также артиллерийская установка "Акация" калибра 152 миллиметра. Столкновения происходили в районе населенных пунктов Новоандреевка и Работино, что в Запорожской области, согласно отчету, опубликованному Министерством обороны России во вторник.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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