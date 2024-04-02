В ходе боевых операций на территории Херсонского направления, военные подразделения России, входящие в состав группировки "Днепр", осуществили артобстрел позиций украинской армии, в результате чего был нанесен ущерб 141-й пехотной и 118-й механизированной бригадам ВСУ.
Сообщается, что в результате данных действий были уничтожены до сорока украинских военнослужащих, два транспортных средства типа пикап, а также артиллерийская установка "Акация" калибра 152 миллиметра. Столкновения происходили в районе населенных пунктов Новоандреевка и Работино, что в Запорожской области, согласно отчету, опубликованному Министерством обороны России во вторник.
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