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Дроны ВСУ способны атаковать европейскую часть России от Калининграда до Урала

Полковник Баранец назвал досягаемой для дронов ВСУ зону от Калининграда до Урала

Силовые структуры

Дроны Вооруженных Сил Украины могут атаковать европейскую часть России от Калининграда до Урала, так как их беспилотные летательные аппараты способны преодолевать расстояния до 3000 километров. Об этом сообщил член Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации, полковник в отставке Виктор Баранец, в беседе с URA. RU.

Полковник Баранец назвал досягаемой для дронов ВСУ зону от Калининграда до Урала
Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Первые атаки БПЛА произошли в двух городах Татарстана — Нижнекамске и Елабуге. Это подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины. В Елабуге целью атаки был завод по производству дронов "Герань-2", но пострадало общежитие "Алабуги Политеха", где по данным Единой диспетчерской службы пострадали 12 студентов. В Нижнекамске был атакован нефтеперерабатывающий комплекс "Танеко".

"Прежде всего, нам нужно защищать европейскую часть России — от Калининграда до Урала. Сейчас основной удар Вооруженных Сил Украины направлен на нефтеперерабатывающую промышленность России. Они атакуют не только экономическое ядро России, но и ее армию, потому что без топлива невозможно выполнять задачи. Мы, в свою очередь, ответными мерами воздействуем на электрические системы Украины. Мы также осознаем, что под угрозой находятся наши регионы, где расположены важные стратегические объекты, до которых украинские беспилотники могут достичь на расстояние до 3000 километров. У них есть различные типы беспилотников, которые могут летать на разные расстояния", — пояснил Виктор Баранец.

Он добавил, что Россия может противостоять украинским беспилотникам двумя способами: физическим уничтожением и радиоэлектронной борьбой.

"У нас есть достаточно хорошие результаты в радиоэлектронной борьбе. Мы также укрепили защиту некоторых нефтеперегонных заводов и других объектов. Солдаты с переносными зенитными ракетными комплексами и автоматическими оружиями стоят на крышах важных объектов", — отметил Баранец.

Он также отметил, что Вооруженные Силы Украины пытаются избегать российских систем ПВО, используя беспилотники, которые сложно обнаружить с помощью радиолокационных средств.

"Враг также совершенствует свои технологии, делая беспилотники, которые трудно обнаружить радиолокационными средствами. Наше государство сейчас пересматривает систему защиты ПВО, чтобы обеспечить более эффективную защиту от таких атак", — подчеркнул он.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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