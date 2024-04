Дроны ВСУ способны атаковать европейскую часть России от Калининграда до Урала

Дроны Вооруженных Сил Украины могут атаковать европейскую часть России от Калининграда до Урала, так как их беспилотные летательные аппараты способны преодолевать расстояния до 3000 километров. Об этом сообщил член Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации, полковник в отставке Виктор Баранец, в беседе с URA. RU.

Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported