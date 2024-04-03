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"Уровень безопасности выше, чем два года назад": В Совфеде ответили на планы Киева атаковать Крымский мост в 2024-м году

Сенатор Цеков в ответ на планы Киева атаковать Крымский мост заявил о высокой защите сооружения

Силовые структуры » Военные новости

Безопасность Крымского моста обеспечивается ФСБ России, а сама защищённость сооружение выше, чем два года назад. Об этом Pravda.Ru заявил сенатор Сергей Цеков.

Сенатор Цеков в ответ на планы Киева атаковать Крымский мост заявил о высокой защите сооружения
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

По его словам, Киев постоянно заявляет о планах атаковать Крымский мост.

"Поэтому заявлять о том, что в первой половине это будет, а во второй половине не будет что ли? У них желание организовать атаку на Крымский мост присутствует постоянно. Понятно, что меры безопасности Крымского моста постоянно повышаются. С учётом того, что дважды у них были, с одной стороны, результативные попытки, с другой стороны, не очень, потому что продолжалось движение по железнодорожному мосту, реверсное движение по автомобильному мосту", — отметил Цеков.

Сенатор добавил, что сооружение охраняется с воздуха и моря.

Ранее британская газета Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщила, что Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины планирует снова атаковать Крымский мост, может предпринять попытку в первой половине 2024 года.

Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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