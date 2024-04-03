Макрон заявил, что в столкновении с Россией на Украине в помощи Америки не нуждается

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил о том, что у Парижа нет необходимости в помощи Вашингтона в столкновении с Россией на Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Кроме того, в случае отправки войск Франции на Украину и прямого столкновения с Россией помощь НАТО им также не пригодится.
"Причем администрация президент США Джо Байдена "обеспокоена тем, что Россия может атаковать любые французские войска, отправленные на Украину", — пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на знакомого с ситуацией американского чиновника.
По его словам, при таких развитиях событий придется вовлекать в конфликт с РФ и другие страны Запада. Однако Макрон считает, что вмешательства Вашингтона не потребуется, пишут РИА Новости.
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