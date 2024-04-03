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"Мечта Зеленского". Стало известно, каким оружием Украина может ударить по Крымскому мосту

Эксперт Клинцевич: ВСУ применят безэкипажные катера для удара по Крымскому мосту

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Силовые структуры » Военные новости

Руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич рассказал, какое оружие Киев может задействовать для атаки на Крымский мост.

Эксперт Клинцевич: ВСУ применят безэкипажные катера для удара по Крымскому мосту
Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International.

В беседе с "МК" он отметил, что Владимиру Зеленскому важен медийный и психологический эффект удара по Крымскому мосту, больше, чем логистические проблемы для России.

"Удар по Крымскому мосту — это мечта Зеленского", — говорит военный эксперт.

Вооруженные силы Украины активно изучают конфигурацию обороны Крымского моста и обстановку на полуострове с привлечением разнообразных видов разведки.

Эксперт предпологает, что украинская атака будет комбинированной: с использованием безэкипажных катеров, беспилотников, высокоскоростных ракет "Гарпун" и крылатых ракет западного производства. Прогнозируется, что попытка удара может быть предпринята летом, когда Украина получит от НАТО истребители F-16.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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