"Мечта Зеленского". Стало известно, каким оружием Украина может ударить по Крымскому мосту

Руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич рассказал, какое оружие Киев может задействовать для атаки на Крымский мост.
В беседе с "МК" он отметил, что Владимиру Зеленскому важен медийный и психологический эффект удара по Крымскому мосту, больше, чем логистические проблемы для России.
"Удар по Крымскому мосту — это мечта Зеленского", — говорит военный эксперт.
Вооруженные силы Украины активно изучают конфигурацию обороны Крымского моста и обстановку на полуострове с привлечением разнообразных видов разведки.
Эксперт предпологает, что украинская атака будет комбинированной: с использованием безэкипажных катеров, беспилотников, высокоскоростных ракет "Гарпун" и крылатых ракет западного производства. Прогнозируется, что попытка удара может быть предпринята летом, когда Украина получит от НАТО истребители F-16.
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