Министр обороны Франции пытался убедить Сергея Шойгу в непричастности Украины к теракту в Красногорске

Министр обороны Франции рассказал Сергею Шойгу о причастности ИГИЛ* к теракту в "Крокусе"

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В министерстве обороны России сообщили, что одной из тем телефонного разговора Сергея Шойгу с Себастьяном Лекорню стал теракт в Красногорске 22 марта.

Фото: kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Лекорню рассказал Шойгу, что по его сведениям Украина не имеет к теракту никакого отношения, и вся полнота ответственности лежит на ИГИЛ* (запрещённая в России террористическая организация). Также по всей видимости поднимался вопрос об отправке французских войск на Украину.

Сергей Шойгу ответил, что сведения его французского собеседника не достоверны, и имеются доказательства причастности украинских спецслужб к теракту в "Крокус Сити Холле". Отправка французских войск на Украину, по его мнению, создаст "проблемы Парижу".