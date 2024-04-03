Министр обороны Франции пытался убедить Сергея Шойгу в непричастности Украины к теракту в Красногорске

В министерстве обороны России сообщили, что одной из тем телефонного разговора Сергея Шойгу с Себастьяном Лекорню стал теракт в Красногорске 22 марта.
Лекорню рассказал Шойгу, что по его сведениям Украина не имеет к теракту никакого отношения, и вся полнота ответственности лежит на ИГИЛ* (запрещённая в России террористическая организация). Также по всей видимости поднимался вопрос об отправке французских войск на Украину.
Сергей Шойгу ответил, что сведения его французского собеседника не достоверны, и имеются доказательства причастности украинских спецслужб к теракту в "Крокус Сити Холле". Отправка французских войск на Украину, по его мнению, создаст "проблемы Парижу".
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