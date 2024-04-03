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Министр обороны Франции пытался убедить Сергея Шойгу в непричастности Украины к теракту в Красногорске

Министр обороны Франции рассказал Сергею Шойгу о причастности ИГИЛ* к теракту в "Крокусе"

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Силовые структуры

В министерстве обороны России сообщили, что одной из тем телефонного разговора Сергея Шойгу с Себастьяном Лекорню стал теракт в Красногорске 22 марта.

Министр обороны Франции рассказал Сергею Шойгу о причастности ИГИЛ* к теракту в "Крокусе"
Фото: kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Лекорню рассказал Шойгу, что по его сведениям Украина не имеет к теракту никакого отношения, и вся полнота ответственности лежит на ИГИЛ* (запрещённая в России террористическая организация). Также по всей видимости поднимался вопрос об отправке французских войск на Украину.

Сергей Шойгу ответил, что сведения его французского собеседника не достоверны, и имеются доказательства причастности украинских спецслужб к теракту в "Крокус Сити Холле". Отправка французских войск на Украину, по его мнению, создаст "проблемы Парижу". 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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