"Русские могут буквально засыпать модернизированными ФАБами украинские позиции": поляки в панике из-за планирующих авиабомб ВС России

Interia: Планирующие авиабомбы ВС РФ постоянно модернизируются

Российские планирующие авиабомбы выделяются не только своей массовостью, но и значительными возможностями для непрерывной модернизации, сообщает журналист польского портала Interia Марчин Яблоньский.

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Он отметил, что украинские позиции уничтожаются ФАБами.

"Русские могут буквально засыпать модернизированными ФАБами украинские позиции. При этом конструкция модулей УМПК является перспективной — русские могут постоянно развивать этот проект", — заявил он.

Среди направлений модернизации планирующих авиабомб журналист назвал улучшение аэродинамики, увеличение дальности полета и адаптацию УМПК для использования с боеприпасами весом до трех тысяч килограммов.

Российская авиация активно применяет авиабомбы, снабженные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), на Украине.