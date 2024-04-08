"Русские могут буквально засыпать модернизированными ФАБами украинские позиции": поляки в панике из-за планирующих авиабомб ВС России

Российские планирующие авиабомбы выделяются не только своей массовостью, но и значительными возможностями для непрерывной модернизации, сообщает журналист польского портала Interia Марчин Яблоньский.
Он отметил, что украинские позиции уничтожаются ФАБами.
"Русские могут буквально засыпать модернизированными ФАБами украинские позиции. При этом конструкция модулей УМПК является перспективной — русские могут постоянно развивать этот проект", — заявил он.
Среди направлений модернизации планирующих авиабомб журналист назвал улучшение аэродинамики, увеличение дальности полета и адаптацию УМПК для использования с боеприпасами весом до трех тысяч килограммов.
Российская авиация активно применяет авиабомбы, снабженные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), на Украине.
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