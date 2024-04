"Русские могут буквально засыпать модернизированными ФАБами украинские позиции": поляки в панике из-за планирующих авиабомб ВС России

Российские планирующие авиабомбы выделяются не только своей массовостью, но и значительными возможностями для непрерывной модернизации, сообщает журналист польского портала Interia Марчин Яблоньский.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic