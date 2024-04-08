"Очень обеспокоены такой перспективой": в США рассказали о подготовке России к применению ядерного оружия на Украине

Постпред при НАТО Смит: США не видят признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия на Украине

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулианн Смит заявила, что американская сторона не выявила признаков подготовки Россией к применению ядерного оружия на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: coralreef.noaa.gov by Министерство энергетики США

По словам Смит, США получили информацию о потенциальном использовании тактических ядерных вооружений и выразили обеспокоенность. Однако американская сторона отмечает, что не видит явных признаков готовности России использовать ядерное оружие в настоящее время.

Джулианн Смит подчеркнула, что США продолжают внимательно отслеживать ситуацию вокруг возможного применения ядерного оружия на Украине.