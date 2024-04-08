Постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулианн Смит заявила, что американская сторона не выявила признаков подготовки Россией к применению ядерного оружия на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Смит, США получили информацию о потенциальном использовании тактических ядерных вооружений и выразили обеспокоенность. Однако американская сторона отмечает, что не видит явных признаков готовности России использовать ядерное оружие в настоящее время.
Джулианн Смит подчеркнула, что США продолжают внимательно отслеживать ситуацию вокруг возможного применения ядерного оружия на Украине.
"Мы продолжаем следить за ситуацией и находимся в тесном контакте с нашими союзниками на восточном фланге, которые, очевидно, очень обеспокоены такой перспективой", — сказала она.
Актер Сергей Селин в настоящее время оказался в центре внимания судебного процесса, связанного с задолженностью перед коммунальными службами.