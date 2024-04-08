"Угроза национальной безопасности России": Москва никогда не смирится с участием Киева во враждебном блоке

Посол России в США, Анатолий Антонов, заявил, что вступление Украины в НАТО является абсолютно неприемлемым для Москвы.
Он подчеркнул, что Россия никогда не смирится с участием Украины во враждебном блоке. Дипломат отметил, что Вашингтон отказывается принимать во внимание заявления России о категорическом неприятии членства Украины в НАТО, игнорируя предложения по гарантиям безопасности, которые были направлены в западные столицы.
Антонов подчеркнул, что для России единственным правильным вариантом является победа на поле боя.
Постпред США при НАТО, Джулианн Смит, заявила на конференции в Вашингтоне, посвященной 75-летию альянса, что вступление Украины в НАТО возможно после завершения текущего конфликта при согласии других членов альянса.
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