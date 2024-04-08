"Угроза национальной безопасности России": Москва никогда не смирится с участием Киева во враждебном блоке

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Посол Антонов: вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо для России

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Силовые структуры » Военные новости

Посол России в США, Анатолий Антонов, заявил, что вступление Украины в НАТО является абсолютно неприемлемым для Москвы.

Посол Антонов: вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо для России
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Он подчеркнул, что Россия никогда не смирится с участием Украины во враждебном блоке. Дипломат отметил, что Вашингтон отказывается принимать во внимание заявления России о категорическом неприятии членства Украины в НАТО, игнорируя предложения по гарантиям безопасности, которые были направлены в западные столицы.

Антонов подчеркнул, что для России единственным правильным вариантом является победа на поле боя.

Постпред США при НАТО, Джулианн Смит, заявила на конференции в Вашингтоне, посвященной 75-летию альянса, что вступление Украины в НАТО возможно после завершения текущего конфликта при согласии других членов альянса.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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