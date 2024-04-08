"Угроза национальной безопасности России": Москва никогда не смирится с участием Киева во враждебном блоке

Посол Антонов: вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо для России

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Посол России в США, Анатолий Антонов, заявил, что вступление Украины в НАТО является абсолютно неприемлемым для Москвы.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Он подчеркнул, что Россия никогда не смирится с участием Украины во враждебном блоке. Дипломат отметил, что Вашингтон отказывается принимать во внимание заявления России о категорическом неприятии членства Украины в НАТО, игнорируя предложения по гарантиям безопасности, которые были направлены в западные столицы.

Антонов подчеркнул, что для России единственным правильным вариантом является победа на поле боя.

Постпред США при НАТО, Джулианн Смит, заявила на конференции в Вашингтоне, посвященной 75-летию альянса, что вступление Украины в НАТО возможно после завершения текущего конфликта при согласии других членов альянса.