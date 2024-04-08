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Меркурис: главное сражение сейчас происходит за Часов Яр

0:59
Силовые структуры » Военные новости

По мнению британского аналитика Александра Меркуриса, Россия благодаря своему превосходству в ресурсах готовится к решающему прорыву на ключевом участке зоны специальной военной операции (СВО).

Меркурис: главное сражение сейчас происходит за Часов Яр
Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Эксперт подчеркнул, что главное сражение сейчас происходит за город Часов Яр, но независимо от сопротивления Украины, исход событий не вызывает у него сомнений.

Меркурис отметил, что у российских вооруженных сил имеются необходимые ресурсы, личный состав, артиллерия, бомбы и дроны, которые обеспечат успешный прорыв на данном участке фронта.

По мнению эксперта, российским войскам удастся атаковать Часов Яр или обойти его, заняв города Константиновку и Краматорск.

Он отметил, что захват города может быть сложным, однако после прорыва обороны обвал произойдет быстро. Меркурис также указал на то, что украинским вооруженным силам будет сложно перебросить дополнительные силы на данный участок фронта.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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