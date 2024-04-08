В Великобритании заявили о прорыве России на ключевом участке СВО

Меркурис: главное сражение сейчас происходит за Часов Яр

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

По мнению британского аналитика Александра Меркуриса, Россия благодаря своему превосходству в ресурсах готовится к решающему прорыву на ключевом участке зоны специальной военной операции (СВО).

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Эксперт подчеркнул, что главное сражение сейчас происходит за город Часов Яр, но независимо от сопротивления Украины, исход событий не вызывает у него сомнений.

Меркурис отметил, что у российских вооруженных сил имеются необходимые ресурсы, личный состав, артиллерия, бомбы и дроны, которые обеспечат успешный прорыв на данном участке фронта.

По мнению эксперта, российским войскам удастся атаковать Часов Яр или обойти его, заняв города Константиновку и Краматорск.

Он отметил, что захват города может быть сложным, однако после прорыва обороны обвал произойдет быстро. Меркурис также указал на то, что украинским вооруженным силам будет сложно перебросить дополнительные силы на данный участок фронта.