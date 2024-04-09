Великобритания финансирует украинскую разработку дронов с ИИ, заявило издание Telegraph

Telegraph: Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко сообщила о разработке Киевом беспилотных летательных аппаратов с использованием искусственного интеллекта.
По ее словам, эти дроны должны обладать способностью самостоятельного наведения на цель без участия оператора, используя для этого визуальную навигацию. Черногоренко охарактеризовала данную технологию как "таргетирование последней мили".
Согласно информации, на разработку систем целеуказания, позволяющих автономно поражать объекты, выделено свыше 200 миллионов фунтов стерлингов из средств западного финансирования.
В то же время в британском оборонном ведомстве опровергают какое-либо участие Соединенного Королевства в производстве этих автономных дронов совместно с украинскими инженерами.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.