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Великобритания финансирует украинскую разработку дронов с ИИ, заявило издание Telegraph

Telegraph: Украина совместно с Британией разрабатывают БПЛА с применением ИИ

Силовые структуры » Военные новости

Telegraph: Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко сообщила о разработке Киевом беспилотных летательных аппаратов с использованием искусственного интеллекта.

Telegraph: Украина совместно с Британией разрабатывают БПЛА с применением ИИ
Фото: wikimedia.org by C.Stadler/Bwag is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По ее словам, эти дроны должны обладать способностью самостоятельного наведения на цель без участия оператора, используя для этого визуальную навигацию. Черногоренко охарактеризовала данную технологию как "таргетирование последней мили".

Согласно информации, на разработку систем целеуказания, позволяющих автономно поражать объекты, выделено свыше 200 миллионов фунтов стерлингов из средств западного финансирования.

В то же время в британском оборонном ведомстве опровергают какое-либо участие Соединенного Королевства в производстве этих автономных дронов совместно с украинскими инженерами.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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