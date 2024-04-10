Минобороны РФ пересмотрело свои планы по участию ЧВК "Вагнер" в СВО

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Возвращение бойцов ЧВК "Вагнер" в зону проведения специальной военной операции на Украине — судя по всему, свершившийся факт. После гибели Евгения Пригожина в авиакатастрофе летом 2023 года ходили разные слухи о судьбе подразделения и его дальнейшей деятельности. И вот теперь становится очевидно — легендарный "оркестр" возвращается в Донбасс.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Константин Морозов (Konstantin Morozov) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

На данный момент ЧВК "Вагнер" продолжает свою деятельность по обучению кадровых военнослужащих в Белоруссии, а также выполняет ряд задач в странах Центральной Африки. Однако после триумфа бойцов "Вагнера" в Артемовске и побед над Вооруженными силами Украины и западными наемниками в Попасной и Соледаре граждане России ждали, когда "музыканты" снова поедут на СВО.

На днях такая возможность представилась. По информации СМИ, три тысячи сотрудников ЧВК "Вагнер" во главе с прославленным командиром "Ратибором" (настоящее имя — Александр Кузнецов; Герой России, кавалер четырех Орденов Мужества) войдут в состав сил спецназа "Ахмат" и продолжат свою деятельность в рамках СВО. До этого бойцы "Вагнера" отдельно подписывали контракт с Минобороны РФ и переходили в другие структуры — однако сейчас, кажется, с приходом "Ратибора" ситуация может радикально измениться.

Переход "вагнеровцев" в другие подразделения с недавних пор стал определяющим для ситуации на поле боя. Так, в конце 2023-го и начале 2024 года, после некоторого затишья и перехода к позиционным боям, ВС РФ значительно продвинулись в районе Артемовска (бывший Бахмут) и Донецка. Не в последнюю очередь такая возросшая активность связана с приходом в действующие части бойцов, прошедших различные военные конфликты в рядах ЧВК "Вагнер". В этих условиях возвращение целого полка "вагнеровцев" под началом одного из наиболее известных командиров, может дать большое преимущество российской армии на поле боя.

Судя по всему, это понимают и в Министерстве обороны РФ. Ранее, на фоне конфликта Евгения Пригожина с руководством военного ведомства, руководители МО РФ не собирались возвращать бойцов ЧВК "Вагнер" в зону СВО. Однако выучка и профессионализм бойцов подразделения все же стали определяющими в этом вопросе, и планы пришлось пересматривать на ходу. Кроме того, бойцы созданного Пригожиным подразделения уже принесли России немало побед в рамках спецоперации — освобождение Попасной, Соледара и Бахмута. Ну и наконец, сильные и подготовленные воины из ЧВК "Вагнер" смогут заменить других бойцов по ротации — и приблизить скорейшую победу над противником.