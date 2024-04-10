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Статья Atlantic: Анализ ВСУ показывает децентрализованность структуры

Atlantic: ВСУ децентрализованы и не способны эффективно работать

Силовые структуры » Военные новости

Журнал Atlantic опубликовал статью, в которой анализируется организационная структура Вооруженных сил Украины и делается вывод о ее чрезмерной децентрализации, препятствующей эффективной работе.

Atlantic: ВСУ децентрализованы и не способны эффективно работать
Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard is licensed under Public Domain

Автор статьи отмечает, что украинская армия состоит из множества независимых бригад, но при этом имеет мало слаженных структур более высокого уровня, таких как дивизии и корпуса. Такая децентрализация, по мнению автора, может мешать эффективному планированию и координации действий.

Кроме того, автор статьи указывает на отсутствие долгосрочных прогнозов и стратегического видения у украинских чиновников, отвечающих за оборону. Это, по его мнению, также может быть следствием децентрализованного подхода и отсутствия четкой иерархии в принятии решений.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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