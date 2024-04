Статья Atlantic: Анализ ВСУ показывает децентрализованность структуры

Журнал Atlantic опубликовал статью, в которой анализируется организационная структура Вооруженных сил Украины и делается вывод о ее чрезмерной децентрализации, препятствующей эффективной работе.

