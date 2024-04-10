Журнал Atlantic опубликовал статью, в которой анализируется организационная структура Вооруженных сил Украины и делается вывод о ее чрезмерной децентрализации, препятствующей эффективной работе.
Автор статьи отмечает, что украинская армия состоит из множества независимых бригад, но при этом имеет мало слаженных структур более высокого уровня, таких как дивизии и корпуса. Такая децентрализация, по мнению автора, может мешать эффективному планированию и координации действий.
Кроме того, автор статьи указывает на отсутствие долгосрочных прогнозов и стратегического видения у украинских чиновников, отвечающих за оборону. Это, по его мнению, также может быть следствием децентрализованного подхода и отсутствия четкой иерархии в принятии решений.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.