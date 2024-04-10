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Baza: в Чехове разыскивают подозреваемого в причастности к теракту в "Крокус Сити холле"

Baza сообщает о поисках подозреваемого по делу о теракте в "Крокусе" в подмосковном Чехове

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Силовые структуры

В подмосковном городе Чехов ведется поиск подозреваемого в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле". Об этом также сообщил сообщил глава городского округа Михаил Собакин.

Baza сообщает о поисках подозреваемого по делу о теракте в "Крокусе" в подмосковном Чехове
Фото: YouTube by CBC TV

По данным издания Baza, 47-летний Николай С. скрылся в лесу рядом с поселком Мещерским, убегая от сотрудников ФСБ. Для его поимки введен план "Сирена", который предполагает общий сбор личного состава правоохранительных органов для розыска особо опасных преступников. Силовики предупреждены, что разыскиваемый может быть вооружен.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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