Baza: в Чехове разыскивают подозреваемого в причастности к теракту в "Крокус Сити холле"

В подмосковном городе Чехов ведется поиск подозреваемого в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле". Об этом также сообщил сообщил глава городского округа Михаил Собакин.
По данным издания Baza, 47-летний Николай С. скрылся в лесу рядом с поселком Мещерским, убегая от сотрудников ФСБ. Для его поимки введен план "Сирена", который предполагает общий сбор личного состава правоохранительных органов для розыска особо опасных преступников. Силовики предупреждены, что разыскиваемый может быть вооружен.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.