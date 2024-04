В результате обстрела журналистов "Вести Луганск" погиб Евгений Половодов

Во время освещения журналистами телеканала "Вести Луганск" событий на кременском направлении, группа попала под обстрел ВСУ.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported