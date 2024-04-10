В результате обстрела журналистов "Вести Луганск" погиб Евгений Половодов

Вести: при обстреле ВСУ погиб сотрудник пресс-центра МО РФ Евгений Половодов

Во время освещения журналистами телеканала "Вести Луганск" событий на кременском направлении, группа попала под обстрел ВСУ.

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Сотрудник пресс-центра Министерства обороны России Евгений Половодов, сопровождавший съемочную группу, погиб в результате обстрела со стороны украинских военных. Оператор Денис Шум и корреспондент Артем Юндас получили ранения и контузию, им была оказана необходимая медицинская помощь.

Согласно информации, группа журналистов попала под прицельный огонь украинских боевиков. Евгений Половодов, выполнявший функции сопровождающего офицера, не смог избежать смертельного ранения. У него остались мать, жена и маленький сын.