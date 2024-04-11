ВС РФ ночью ударили высокоточным оружием по украинским объектам ТЭК

Минобороны РФ: Российские военные ночью ударили высокоточным оружием по объектам ТЭК Украины

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Военные ВС РФ в ночь на 11 апреля нанесли массированный удар по украинским объектам ТЭК.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Это случилось в связи с попытками украинцев нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.

В Министерстве обороны РФ проинформировали, что цели удара нашей армии были достигнуты.

"Армия РФ ударила высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами", — цитирует ТАСС Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что после ударов по объектам ТЭК, на Украине затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей их армии.