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ВС РФ ночью ударили высокоточным оружием по украинским объектам ТЭК

Минобороны РФ: Российские военные ночью ударили высокоточным оружием по объектам ТЭК Украины

0:40
Силовые структуры » Военные новости

Военные ВС РФ в ночь на 11 апреля нанесли массированный удар по украинским объектам ТЭК.

Минобороны РФ: Российские военные ночью ударили высокоточным оружием по объектам ТЭК Украины
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Это случилось в связи с попытками украинцев нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.

В Министерстве обороны РФ проинформировали, что цели удара нашей армии были достигнуты.

"Армия РФ ударила высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами", — цитирует ТАСС Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что после ударов по объектам ТЭК, на Украине затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей их армии.

 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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