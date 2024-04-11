ВС РФ ночью ударили высокоточным оружием по украинским объектам ТЭК

Военные ВС РФ в ночь на 11 апреля нанесли массированный удар по украинским объектам ТЭК.
Это случилось в связи с попытками украинцев нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.
В Министерстве обороны РФ проинформировали, что цели удара нашей армии были достигнуты.
"Армия РФ ударила высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами", — цитирует ТАСС Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что после ударов по объектам ТЭК, на Украине затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей их армии.
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