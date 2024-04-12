Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военного, оставившего службу в ДНР, к 8 годам колонии

Военного, оставившего место службы в ДНР, приговорили к 8 годам колонии

В пресс-службе военного суда Южно-Сахалинска рассказали, что солдата, который без спроса оставил службу в ДНР и поехал на Сахалин, приговорили к 8 годам колонии. Дело рассматривалось по ч. 5 ст. 337 УК РФ.

В сообщении инстанции сказано, что за самовольное отлучение от воинской службы был вынесен приговор — лишить военного свободы. Наказание продлится 8 лет. Это время он проведет в колонии общего режима.

В течении судебного разбирательства стало известно, что в феврале 2023 года приговоренный без разрешения покинул службу в армейской части ДНР и перебрался на Сахалин. Обратно он возвратился лишь 6 февраля этого года. Отмечается, что данный вердикт не начал действовать, и еще можно обжаловать решение, подав апелляцию.