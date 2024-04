Министерство обороны сообщило, что ВС РФ провели пробный запуск межконтинентального баллистического ракетного комплекса с территории Капустин Яра

