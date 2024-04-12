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Министерство обороны сообщило, что ВС РФ провели пробный запуск межконтинентального баллистического ракетного комплекса с территории Капустин Яра

МО: ВС РФ провели испытания ракеты с территории Капустин Яра

Силовые структуры » Военные новости

Российские военные осуществили пробный запуск межконтинентального баллистического ракетного комплекса с территории Капустин Яра, как передали в ведомстве обороны.

МО: ВС РФ провели испытания ракеты с территории Капустин Яра
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0 Licence

По сообщению Минобороны, 12 апреля 2024 года с межвидового полигона в Астраханской области были проведены испытания межконтинентальной баллистической ракеты.

Сведения позволяют сделать вывод о том, что все цели миссии были выполнены успешно, что свидетельствует о надежности данного виде вооружения.

Ранее в сети стали публиковаться видео и фото материалы неопознанной ракеты и следов от нее.

 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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