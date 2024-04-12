Министерство обороны сообщило, что ВС РФ провели пробный запуск межконтинентального баллистического ракетного комплекса с территории Капустин Яра

Российские военные осуществили пробный запуск межконтинентального баллистического ракетного комплекса с территории Капустин Яра, как передали в ведомстве обороны.
По сообщению Минобороны, 12 апреля 2024 года с межвидового полигона в Астраханской области были проведены испытания межконтинентальной баллистической ракеты.
Сведения позволяют сделать вывод о том, что все цели миссии были выполнены успешно, что свидетельствует о надежности данного виде вооружения.
Ранее в сети стали публиковаться видео и фото материалы неопознанной ракеты и следов от нее.
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