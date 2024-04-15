ВС РФ имеют все технические средства для противодействия использования Starlink ВСУ

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Ласточкин: ОПК ВС РФ позволяет мешать использованию Starlink ВСУ

1:23
Силовые структуры » Военные новости

Начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России, Юрий Ласточкин, в интервью газете "Красная Звезда", отметил, что потенциал российского ОПК позволяет противостоять использованию украинской армией сети Starlink.

Ласточкин: ОПК ВС РФ позволяет мешать использованию Starlink ВСУ
Фото: Starlink Lieferumfang by Tim Reckmann is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Он подчеркнул, что использование коммерческих диапазонов частот, несмотря на противоречие международным обязательствам, вызывает определенные трудности, однако благодаря научно-техническому потенциалу предприятий ОПК России можно оперативно принимать меры по включению новых объектов в список целей для воздействия.

Ласточкин выразил мнение о передаче Украине технологий коммерческой системы их называет лицемерием со стороны США и продолжением политики "двойных стандартов". Starlink, как следующее поколение спутниковой сети, создан для обеспечения широкополосного доступа в интернет в любом уголке мира. СМИ ранее сообщали о продаже терминалов спутникового интернета SpaceX в Россию, но Илон Маск опроверг эти слухи, утверждая, что терминалы "не продавались ни прямо, ни косвенно России".

В октябре 2023 года Илон Маск объявил, что SpaceX больше не может обслуживать Starlink на Украине из-за высоких издержек компании и обратился к Пентагону с просьбой о финансовой поддержке. Однако позднее он заявил, что продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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