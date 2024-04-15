Действуют эффективно — планирующие бомбы ВКС РФ стали проклятием для украинской ПВО

Defence 24: российские ВКС эффективно бьют по целям противника

1:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бомбы ВС РФ, оснащённые унифицированным модулем планирования и коррекции, стали серьёзной угрозой для ВСУ, пишет посвящённое военному делу польское интернет-издание Defence 24.

Фото: airliners.net by Алекс Сноу is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

"Проблема из-за российских планирующих бомб и, как следствие, вопрос борьбы с их носителями вскоре станут ключевыми для ВСУ", — прогнозирует автор материала.

Издание отмечает, что за последние несколько месяцев Россия нарастила использование этого вида вооружения. Планирующие бомбы позволяют российской тактической авиации наносить удары по целям и при этом оставаться вне досягаемости украинской ПВО, говорится в статье. ВКС РФ удаётся делать это эффективно, констатирует автор.

Издание отмечает, что для противостояния планирующим бомбам украинская армия подтянула свою ПВО ближе к линии фронта, что превратило её в цель для российской армии и привело к потерям зенитных систем и радиолокационных станций.

Планирующие бомбы активно применяются российскими ВСК в зоне спецоперации. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал РИА Новости, что разрушительная сила вооружения может применяться для штурма особо укрепленных районов, а новые технологии обеспечивают его высокую точность.

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