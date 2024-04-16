В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена критическая инфраструктура

Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин объявил во вторник через Telegram о повреждениях нескольких ключевых объектов инфраструктуры в части Херсонской области, которая находится под контролем Вооруженных сил Украины.
Прокудин отметил, что были зафиксированы попадания в эти объекты, но не уточнил, о каких конкретно объектах идет речь.
Херсонская область — это регион, расположенный на левом берегу Днепра и омываемый Азовским и Черным морями. После референдума в сентябре 2022 года область присоединилась к России, что не признается Украиной, которая продолжает обстрелы этой территории.
На данный момент 75% Херсонской области находится под контролем России, а украинские войска удерживают часть области на правом берегу Днепра, включая город Херсон. С начала ноября 2022 года временным административным центром области стал город Геническ.
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