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В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена критическая инфраструктура

Глава Херсонской ОВА заявил об ударе по объектам критической инфраструктуры

1:06
Силовые структуры » Военные новости

Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин объявил во вторник через Telegram о повреждениях нескольких ключевых объектов инфраструктуры в части Херсонской области, которая находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Глава Херсонской ОВА заявил об ударе по объектам критической инфраструктуры
Фото: www.facebook.com by Main Directorate is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Прокудин отметил, что были зафиксированы попадания в эти объекты, но не уточнил, о каких конкретно объектах идет речь.

Херсонская область — это регион, расположенный на левом берегу Днепра и омываемый Азовским и Черным морями. После референдума в сентябре 2022 года область присоединилась к России, что не признается Украиной, которая продолжает обстрелы этой территории.

На данный момент 75% Херсонской области находится под контролем России, а украинские войска удерживают часть области на правом берегу Днепра, включая город Херсон. С начала ноября 2022 года временным административным центром области стал город Геническ.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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