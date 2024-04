Зеленский готовит новую Бучу: военкор Руденко рассказал о колонне боевиков ВСУ переодетых в российскую форму

Военнослужащие ВСУ переодетые в форму российской армии замечены в Харьковской области, сообщил военкор ВГТРК Андрей Руденко.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic