Зеленский готовит новую Бучу: военкор Руденко рассказал о колонне боевиков ВСУ переодетых в российскую форму

Под Харьковом появились военные ВСУ переодетые в форму российской армии

Военнослужащие ВСУ переодетые в форму российской армии замечены в Харьковской области, сообщил военкор ВГТРК Андрей Руденко.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Целая колонна автомобилей и автобусов передвигалась в сторону Харькова. Местные жители приняли ее за российскую из-за Z-символики на бортах.

Позже выяснилось, что это украинские военные, которые неизвестно с какой целью выдают себя за военнослужащих российской армии. Предположительно, генштаб ВСУ придумал очередную провокацию под чужим флагом.