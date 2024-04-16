Зеленский готовит новую Бучу: военкор Руденко рассказал о колонне боевиков ВСУ переодетых в российскую форму

Военнослужащие ВСУ переодетые в форму российской армии замечены в Харьковской области, сообщил военкор ВГТРК Андрей Руденко.
Целая колонна автомобилей и автобусов передвигалась в сторону Харькова. Местные жители приняли ее за российскую из-за Z-символики на бортах.
Позже выяснилось, что это украинские военные, которые неизвестно с какой целью выдают себя за военнослужащих российской армии. Предположительно, генштаб ВСУ придумал очередную провокацию под чужим флагом.
"Зеленский видимо готовит новую Бучу. Местным жителям Харьковской области быть предельно внимательными и аккуратными", — предупреждает Руденко.
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