Засылают воздушные шары в российские регионы: вот зачем ВСУ это делают — военный консультант

Военный консультант Вадим Козюлин: воздушные шары тоже могут быть террористами

1:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем МИД РФ, консультант ПИР-Центра Вадим Козюлин предположил цель запуска ВСУ на территорию России аэростата небольшого диаметра.

Фото: Wikimedia Commons by Harald Linden is licensed under GNU General Public License

Министерство обороны России впервые сообщило об уничтоженном сегодня над территорией страны подобном аппарате — малоразмерном воздушном шаре.

"Разведывательный, скорее всего, воздушный шар, для того чтобы с большой высоты что-то заснять на тех высотах, где беспилотник не может. Потом воздушный шар может пролететь на большую дистанцию, он дольше держится в воздухе, у беспилотника — это часы, а у воздушного шара будут дни", — поясняет эксперт.

Не исключено, что целью запущенного ВСУ аэростата были объекты в российских регионах, если шар напичкан взрывными устройствами, — говорит специалист.

"Какая-то новая тактика для новых целей. Воздушный шар не очень легко сбивать, как ни странно, потому что он стационарный, не светится на радаре, как ракета, допустим, или беспилотник, не перемещается, фактически не движется, его сложно сбивать, он находится на большой высоте", — перечисляет особенности летательного аппарата ВСУ Вадим Козюлин.

К слову, подобные аэростаты небольшого диаметра использовались в годы холодной войны и неоднократно залетали в воздушное пространство Советского Союза.