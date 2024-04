В Финляндии заявили о проведении учений НАТО вблизи границы с Россией

В серии учений, которые пройдут в Финляндии с конца апреля по начало июня, примут участие примерно 20 тысяч военнослужащих в том числе из стран НАТО, сообщается в пресс-релизе сухопутных войск Финляндии. Учения будут организованы для обучения сил НАТО по защите Финляндии. Учения будут проводиться у границ РФ.

