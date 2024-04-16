В Финляндии заявили о проведении учений НАТО вблизи границы с Россией

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Масштабные учения НАТО пройдут у российской границы этим летом

Силовые структуры » Военные новости

В серии учений, которые пройдут в Финляндии с конца апреля по начало июня, примут участие примерно 20 тысяч военнослужащих в том числе из стран НАТО, сообщается в пресс-релизе сухопутных войск Финляндии. Учения будут организованы для обучения сил НАТО по защите Финляндии. Учения будут проводиться у границ РФ.

Масштабные учения НАТО пройдут у российской границы этим летом
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах

Ближайшие учения под названием "Arrow 24" начнутся 26 апреля и длиться до 14 мая. В них задействована бронетанковая бригада, включают военных из Латвии, Эстонии и Великобритании. Учения будут проходить на полигонах на юго-западе страны. В "Arrow 24" участвует около 2,6 тысяч военнослужащих.

Учения "Repo 24" запланированы на 27-31 мая и будут проходить неподалеку от российской границы в Кюменлааксо. В этом учении примут участие около 2,1 тысяч человек, под руководством Карельской бригады. Артиллерийские учения запланированы с 13 по 25 мая, в них будут участвовать военные из США.

Полеты вертолетов из Великобритании и США планируются на юге и севере Финляндии с 24 апреля по 7 июня в рамках подготовки сухопутных войск. Россия выражает озабоченность увеличением активности НАТО у своих западных границ. НАТО называет свои действия "сдерживанием российской агрессии", однако Москва утверждает, что не представляет угрозы и готова к диалогу на равных.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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