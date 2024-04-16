Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Повышение акцизов на вино в РФ не является фактором изменения отпускных цен
Жора Крыжовников удостоился премии в области веб-контента за сериал "Слово пацана"
Диетолог раскрыла метод быстрого снижения веса к лету
РСТ: крым вошел в тройку популярных курортов России весной и летом
Дома на воде появятся в Ленинградской области в ближайшем будущем
Кабмин РФ обсуждает возможную замену курортного сбора на туристический налог
Губерниев напомнил Вяльбе, что спортсменов, помимо соцсетей, отвлекают жёны и дети
Антон Горелкин: Instagram* не разблокируют до завершения СВО
Неожиданные угрозы, которые могут возникнуть во время маникюра
Слова Владимира Путина о переговорах с Украиной прокомментировали в США

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Российскую армию ничто не сможет остановить на Украине

0:58
Силовые структуры » Военные новости

Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что российских военнослужащих уже ничто не сможет остановить в СВО на Украине. Таким образом он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о переговорах. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на его интервью каналу Judging Freedom.

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Российскую армию ничто не сможет остановить на Украине
Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По его словам, российская армия спокойно может продвигаться вперед на Украине. Солдаты РФ могут дойти до реки Днепр и перейти ее, если нужно будет.

"Владимир Путин встретился с презентом Белоруссии, было примечательно, что он говорил о готовности к переговорам. <…> У России есть возможности, чтобы двигаться вперед, теперь нет ничего, чтобы стояло на их пути", — сказал бывший аналитик ЦРУ.

Он считает, что Киеву не хватает живой силы, и даже если Америка передаст боеприпасы на Украину, это не повлияет на ситуацию.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Обсудить
Популярное
Экспертные советы: как успешно проносить ручную кладь на борт самолета сверх нормы

Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.

Стюардессы поделились секретом, как проносить на борт ручную кладь сверх нормы
Как использовать чистотел на участке
Польза огромна: рассказываем, как использовать чистотел на участке
Почему служебных собак всегда ждет усыпление: спецслужбы открыли правду
Екатерина Стриженова показала семейное фото с дочерью и очаровательными внуками: безграничное счастье
Си Цзиньпин высказался по поводу "мирных переговоров" в Швейцарии по Украине Любовь Степушова Под Харьковом "Искандер" уничтожил кого-то "важного", в Часовом Яре ВДВ давит ВСУ Дмитрий Плотников Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Новые правила ручной клади: что изменится с 11 апреля в авиакомпании "Red Wings"
Идеальное сочетание: вот что нужно посадить рядом с пионами
Затачиваем тупой секатор: не придётся покупать новый инструмент
Затачиваем тупой секатор: не придётся покупать новый инструмент
Последние материалы
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Российскую армию ничто не сможет остановить на Украине
Ученые рассказали, как и из чего сделан кошачий корм
ГИБДД стала отправлять на техосмотр машины с прозрачной пленкой на фарах
Чем подкормить крыжовник
Роскомнадзор рассмотрит обращение о блокировке TikTok на территории РФ
Россиянин посетил Камбоджу и описал ее фразой "больше не ногой"
Открыт новый метод фильтрации и опреснения воды
Тренер рассказал, какое время суток идеально для занятий бегом
В Омске "АльфаСтрахование" выплатило 7,7 млн рублей за тотальный Land Rover
Актриса Марина Чернышова выиграла дело об увольнении из театра
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников