Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что российских военнослужащих уже ничто не сможет остановить в СВО на Украине. Таким образом он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о переговорах. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на его интервью каналу Judging Freedom.
По его словам, российская армия спокойно может продвигаться вперед на Украине. Солдаты РФ могут дойти до реки Днепр и перейти ее, если нужно будет.
"Владимир Путин встретился с презентом Белоруссии, было примечательно, что он говорил о готовности к переговорам. <…> У России есть возможности, чтобы двигаться вперед, теперь нет ничего, чтобы стояло на их пути", — сказал бывший аналитик ЦРУ.
Он считает, что Киеву не хватает живой силы, и даже если Америка передаст боеприпасы на Украину, это не повлияет на ситуацию.
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