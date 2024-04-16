Слова Владимира Путина о переговорах с Украиной прокомментировали в США

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Российскую армию ничто не сможет остановить на Украине

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что российских военнослужащих уже ничто не сможет остановить в СВО на Украине. Таким образом он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о переговорах. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на его интервью каналу Judging Freedom.

Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По его словам, российская армия спокойно может продвигаться вперед на Украине. Солдаты РФ могут дойти до реки Днепр и перейти ее, если нужно будет.

"Владимир Путин встретился с презентом Белоруссии, было примечательно, что он говорил о готовности к переговорам. <…> У России есть возможности, чтобы двигаться вперед, теперь нет ничего, чтобы стояло на их пути", — сказал бывший аналитик ЦРУ.

Он считает, что Киеву не хватает живой силы, и даже если Америка передаст боеприпасы на Украину, это не повлияет на ситуацию.