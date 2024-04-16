Город окажется под контролем российской армии в течение "нескольких месяцев": эксперт предрек судьбу Харькова

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Эксперт Паракилас: ВС РФ могут взять Харьков за несколько месяцев

Силовые структуры » Военные новости

Руководитель исследований оборонной стратегии, политики и возможностей европейского филиала аналитического центра RAND Джейкоб Паракилас выразил мнение о возможности захвата Харькова российскими силами в течение нескольких месяцев.

Эксперт Паракилас: ВС РФ могут взять Харьков за несколько месяцев
Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По его словам, у России имеется определенное преимущество перед Украиной в проведении наступательных операций, особенно учитывая географическую близость Харькова к российской границе. Это позволит Москве поддерживать наступление и в конечном итоге добиться контроля над городом в относительно короткие сроки.

Паракилас также отметил, что Вооруженные силы Украины в настоящее время значительно ослабли по сравнению с предыдущими годами.

В свете этих обстоятельств аналитик считает, что риск потери Харькова для Украины возрастает.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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