Город окажется под контролем российской армии в течение "нескольких месяцев": эксперт предрек судьбу Харькова

Руководитель исследований оборонной стратегии, политики и возможностей европейского филиала аналитического центра RAND Джейкоб Паракилас выразил мнение о возможности захвата Харькова российскими силами в течение нескольких месяцев.

Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0