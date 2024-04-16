Город окажется под контролем российской армии в течение "нескольких месяцев": эксперт предрек судьбу Харькова

Руководитель исследований оборонной стратегии, политики и возможностей европейского филиала аналитического центра RAND Джейкоб Паракилас выразил мнение о возможности захвата Харькова российскими силами в течение нескольких месяцев.
По его словам, у России имеется определенное преимущество перед Украиной в проведении наступательных операций, особенно учитывая географическую близость Харькова к российской границе. Это позволит Москве поддерживать наступление и в конечном итоге добиться контроля над городом в относительно короткие сроки.
Паракилас также отметил, что Вооруженные силы Украины в настоящее время значительно ослабли по сравнению с предыдущими годами.
В свете этих обстоятельств аналитик считает, что риск потери Харькова для Украины возрастает.
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