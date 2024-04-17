Сергей Шойгу проинспектировал новую военную технику и прокатился на бронеавтомобиле

Министр обороны проверил характеристики новой бронетехники

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл осмотр и проверку боевых характеристик новых видов бронетехники и стрелкового вооружения, а также лично совершил тест-драйв бронеавтомобиля для спецподразделений. Бронеавтомобиль отличается лёгкостью и маневренностью.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

"В ходе работы министр обороны РФ лично апробировал специальное транспортное средство и проверил его ходовые качества. Легкие и защищенные специальные транспортные средства данной линейки предназначены для перевозки личного состава, обеспечения выполнения подразделениями специального назначения боевых задач с помощью установленного стрелкового вооружения".

В ходе СВО, когда на первый план вышли боевые дроны, стало ясно, что дорогостоящие мощные танки и другие традиционные виды тяжёлой бронетехники морально устарели, и их уничтожение обходится в десятки и сотни раз дешевле их себестоимости. В связи с этим российский ВПК делает ставку на более лёгкие и маневренные виды бронетехники, что позволит эффективнее защищаться от беспилотников.