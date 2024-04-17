Шесть ракет АТАСМS за стуки сбила российская ПВО

Минобороны: за 24 часа ПВО РФ сбила шесть ракет АТАСМS

Российская система противовоздушной обороны за последние 24 часа уничтожила 191 украинский беспилотник и 6 ракет АТАСМS. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

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Кроме того, была ликвидирована управляемая авиабомба Hammer.

"Средствами ПВО за сутки сбит 191 украинский беспилотный летательный аппарат, шесть ракет MGM-140 АТАСМS производства США и французская управляемая авиационная бомба Hammer", — пишут РИА Новости, ссылаясь на ведомство.

Добавим, что с начала СВО всего было ликвидировано 21 483 БПЛА ВСУ.