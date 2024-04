Шесть ракет АТАСМS за стуки сбила российская ПВО

Российская система противовоздушной обороны за последние 24 часа уничтожила 191 украинский беспилотник и 6 ракет АТАСМS. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Фото: commons.wikimedia.org by DoroshenkoE is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International