Шесть ракет АТАСМS за стуки сбила российская ПВО

Российская система противовоздушной обороны за последние 24 часа уничтожила 191 украинский беспилотник и 6 ракет АТАСМS. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.
Кроме того, была ликвидирована управляемая авиабомба Hammer.
"Средствами ПВО за сутки сбит 191 украинский беспилотный летательный аппарат, шесть ракет MGM-140 АТАСМS производства США и французская управляемая авиационная бомба Hammer", — пишут РИА Новости, ссылаясь на ведомство.
Добавим, что с начала СВО всего было ликвидировано 21 483 БПЛА ВСУ.
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