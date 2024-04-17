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Шесть ракет АТАСМS за стуки сбила российская ПВО

Минобороны: за 24 часа ПВО РФ сбила шесть ракет АТАСМS

Силовые структуры » Военные новости

Российская система противовоздушной обороны за последние 24 часа уничтожила 191 украинский беспилотник и 6 ракет АТАСМS. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Минобороны: за 24 часа ПВО РФ сбила шесть ракет АТАСМS
Фото: commons.wikimedia.org by DoroshenkoE is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Кроме того, была ликвидирована управляемая авиабомба Hammer.

"Средствами ПВО за сутки сбит 191 украинский беспилотный летательный аппарат, шесть ракет MGM-140 АТАСМS производства США и французская управляемая авиационная бомба Hammer", — пишут РИА Новости, ссылаясь на ведомство.

Добавим, что с начала СВО всего было ликвидировано 21 483 БПЛА ВСУ.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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