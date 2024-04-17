Согласно новому проекту помощи для Киева, США обязаны поставить Украине ракеты ATACMS

Новый проект помощи США предполагает отправку ракет ATACMS

Законопроект, разработанный палатой представителей, содержит требование к президенту США Джо Байдену передать оперативно-тактические ракеты ATACMS в Украину в самое ближайшее время.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States

В тексте документа указано, что президент передаст Украине дальнобойные армейские тактические ракетные системы (ATACMS) для оказания поддержки украинскому правительству в защите от Российской Федерации и достижения победы над ней.

Предполагается, что это будет сделано сразу после принятия законопроекта — так быстро, как это только "практически возможно". Решение о передаче Украине ATACMS было объявлено американскими властями еще прошлым летом.