Согласно новому проекту помощи для Киева, США обязаны поставить Украине ракеты ATACMS

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Новый проект помощи США предполагает отправку ракет ATACMS

Силовые структуры » Военные новости

Законопроект, разработанный палатой представителей, содержит требование к президенту США Джо Байдену передать оперативно-тактические ракеты ATACMS в Украину в самое ближайшее время.

Новый проект помощи США предполагает отправку ракет ATACMS
Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States

В тексте документа указано, что президент передаст Украине дальнобойные армейские тактические ракетные системы (ATACMS) для оказания поддержки украинскому правительству в защите от Российской Федерации и достижения победы над ней.

Предполагается, что это будет сделано сразу после принятия законопроекта — так быстро, как это только "практически возможно". Решение о передаче Украине ATACMS было объявлено американскими властями еще прошлым летом.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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