Согласно новому проекту помощи для Киева, США обязаны поставить Украине ракеты ATACMS

Законопроект, разработанный палатой представителей, содержит требование к президенту США Джо Байдену передать оперативно-тактические ракеты ATACMS в Украину в самое ближайшее время.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States