Согласно новому проекту помощи для Киева, США обязаны поставить Украине ракеты ATACMS

Законопроект, разработанный палатой представителей, содержит требование к президенту США Джо Байдену передать оперативно-тактические ракеты ATACMS в Украину в самое ближайшее время.
В тексте документа указано, что президент передаст Украине дальнобойные армейские тактические ракетные системы (ATACMS) для оказания поддержки украинскому правительству в защите от Российской Федерации и достижения победы над ней.
Предполагается, что это будет сделано сразу после принятия законопроекта — так быстро, как это только "практически возможно". Решение о передаче Украине ATACMS было объявлено американскими властями еще прошлым летом.
Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.