Что можно предложить Турции взамен российских зенитно-ракетных комплексов С-400 продолжают обсуждать в конгрессе США совместно с министерством обороны.
По словам телеканала CNBC, в США существуют закон "О противодействии противникам Америки через санкции". Руководствуясь им США и угрожает всем странам, заинтересованным в приобретении российского вооружения. Таких, по информации CNBC, более десятка: в том числе это Вьетнам, Ирак, Египет, Катар, Марокко и Саудовская Аравия. Договор же с Турцией на поставку четырёх дивизионов С-400 на сумму 2,5 млрд долларов был заключён Россией в декабре прошлого года, введение в эксплуатацию ракетных комплексов запланировано министром обороны Турции Хулуси Акаром на декабрь 2019 года. Тем не менее США не теряет надежды отговорить турецкую сторону — предлагая альтернативы и угрожая "серьёзными последствиями". По заверениям госдепа, подобная практика не единожды лишила Россию многомиллионных контрактов.
По условиям договора, часть сделки оплачивает Турция, на оставшуюся часть Москва предоставила Стамбулу оборонный кредит.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, почему санкции не пугают желающих купить зенитно-ракетный комплекс С-400.
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