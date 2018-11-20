Навигационная система Blue Force Tracker, по мнению портала National Interest, даёт американскому танку "Абрамс" преимущество относительно российской боевой техники.
Система позволяет отслеживать в режиме реального времени положения союзных боевых единиц. Тогда как российские танки оснащены комплексом Р-168, он обеспечивает голосовую связь и передачу информации между всеми танками в радиусе 30 км. Такие технические спобности, по мнению СМИ, проигрывают в оперативности и степени полезности американской системе. Blue Force Tracker обеспечивает большую осведомлённость как экипажу каждого танка, так и руководству. Это, в свою очередь, позволяет лучше координировать действия взвода, быстрее реагировать на изменения в ходе боя, тогда как российские танки должны кооперироваться посредством радиосвязи или карты.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о впечатлениях экипажа американского танка "Абрамс" от российской "Арматы". По их мнению, главным плюсом является безопасность экипажа техники, а минусом — автоматизированная башня и автоматический заряд оружия. Тогда как военные эксперты считают, что у "Абрамса" минимальные шансы в противостоянии с "Арматой".
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