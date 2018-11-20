В выпустке теленовостей неожиданно появилась необычная модификация ракетного комплекса "Искандер". У попавшей в кадры сюжета технике была увеличена длина пустовых установок. На это обратили внимание специалисты, по их мнению, это может быть показатель того, что "Искандер" усовершенствовали и теперь ракетный комплекс может стрелять крылатыми ракетами 9М729 разработки ОКБ "Новатор" — это наземный вариант ракетного комплекса "Искандер", дальность полёта которого равняется примерно пяти тысячам километров.
Новостной сюжет был посвящён Дню ракетных войск и артиллерии и снимался на территории волгоградского научно-производственного предприятия "Титан-Баррикады" — именно там собирают "Искандеры". Примечательно, что на завершающих кадрах новые установки погружены на железнодорожные платформы для отправки в войска. Предполагается, что место назначения модифицированных "Искандеров" — Курск. Именно там расположена единственная ракетная бригада, которая ещё не прошла перевооружение.
Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о заявлениях президента США Дональда Трампа покинуть Договор о ракетах малой и средней дальности из-за того, что его условия не соблюдаются российской стороной. Москва, в свою очередь, обвиняет Вашингтон в аналогичных нарушениях, а также сообщает, что выход США из договора заставит Россию принять ответные меры.
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