ТВ показало удлиненный "Искандер" для спецракеты

В выпустке теленовостей неожиданно появилась необычная модификация ракетного комплекса "Искандер". У попавшей в кадры сюжета технике была увеличена длина пустовых установок. На это обратили внимание специалисты, по их мнению, это может быть показатель того, что "Искандер" усовершенствовали и теперь ракетный комплекс может стрелять крылатыми ракетами 9М729 разработки ОКБ "Новатор" — это наземный вариант ракетного комплекса "Искандер", дальность полёта которого равняется примерно пяти тысячам километров.

Новостной сюжет был посвящён Дню ракетных войск и артиллерии и снимался на территории волгоградского научно-производственного предприятия "Титан-Баррикады" — именно там собирают "Искандеры". Примечательно, что на завершающих кадрах новые установки погружены на железнодорожные платформы для отправки в войска. Предполагается, что место назначения модифицированных "Искандеров" — Курск. Именно там расположена единственная ракетная бригада, которая ещё не прошла перевооружение.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о заявлениях президента США Дональда Трампа покинуть Договор о ракетах малой и средней дальности из-за того, что его условия не соблюдаются российской стороной. Москва, в свою очередь, обвиняет Вашингтон в аналогичных нарушениях, а также сообщает, что выход США из договора заставит Россию принять ответные меры.

Читайте также:

"Искандер" стал самым страшным для Запада российским оружием

Что скажут в НАТО: комплекс "Искандер-М" получил новые возможности