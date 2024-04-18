Украинский премьер-министр предрекает шокирующее будущее после конфликта с Россией: Третья мировая война на горизонте?

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Шмыгаль: если Россия одержит победу над Украиной, начнется третья мировая война

Силовые структуры » Военные новости

Если Россия выиграет битву против Украины, это может стать толчком к началу третьей мировой войны, утверждает премьер-министр Украины, Денис Шмыгаль.

Шмыгаль: если Россия одержит победу над Украиной, начнется третья мировая война
Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По мнению Шмыгаля, поражение украинских вооруженных сил приведет к нарушению глобальной системы безопасности, заставляя мировое сообщество искать альтернативные подходы к обеспечению стабильности.

Политик предупреждает о возможных локальных конфликтах в разных частях света, которые со временем могут эскалировать в крупномасштабное вооруженное противостояние.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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