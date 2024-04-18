Украинский премьер-министр предрекает шокирующее будущее после конфликта с Россией: Третья мировая война на горизонте?

Если Россия выиграет битву против Украины, это может стать толчком к началу третьей мировой войны, утверждает премьер-министр Украины, Денис Шмыгаль.
По мнению Шмыгаля, поражение украинских вооруженных сил приведет к нарушению глобальной системы безопасности, заставляя мировое сообщество искать альтернативные подходы к обеспечению стабильности.
Политик предупреждает о возможных локальных конфликтах в разных частях света, которые со временем могут эскалировать в крупномасштабное вооруженное противостояние.
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