Украинский премьер-министр предрекает шокирующее будущее после конфликта с Россией: Третья мировая война на горизонте?

Шмыгаль: если Россия одержит победу над Украиной, начнется третья мировая война

Если Россия выиграет битву против Украины, это может стать толчком к началу третьей мировой войны, утверждает премьер-министр Украины, Денис Шмыгаль.

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По мнению Шмыгаля, поражение украинских вооруженных сил приведет к нарушению глобальной системы безопасности, заставляя мировое сообщество искать альтернативные подходы к обеспечению стабильности.

Политик предупреждает о возможных локальных конфликтах в разных частях света, которые со временем могут эскалировать в крупномасштабное вооруженное противостояние.