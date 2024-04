Украинский премьер-министр предрекает шокирующее будущее после конфликта с Россией: Третья мировая война на горизонте?

Если Россия выиграет битву против Украины, это может стать толчком к началу третьей мировой войны, утверждает премьер-министр Украины, Денис Шмыгаль.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic