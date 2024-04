Сергей Кривонос обвинил киевское руководство из-за заявлений о состоянии критической инфраструктуры

Киевские бюрократы заблуждались, утверждая, что украинские энергетические объекты успешно пережили зиму — это сообщил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Прямой".

Фото: www.facebook.com by Main Directorate is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International