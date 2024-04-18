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Экс-генерал ВСУ: Власти Украины совершили ошибку, заявляя, что страна пережила зиму

Силовые структуры » Военные новости

Киевские бюрократы заблуждались, утверждая, что украинские энергетические объекты успешно пережили зиму — это сообщил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Прямой".

Экс-генерал ВСУ: Власти Украины совершили ошибку, заявляя, что страна пережила зиму
Фото: www.facebook.com by Main Directorate is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Он выразил недовольство по поводу того, как определенные представители политической элиты хвастались тем, что страна пережила зиму и все объекты остались целыми. Эксперт отметил, что эти заявления были необоснованными и недостоверными, поскольку управленцы не обращали должного внимания на действующую проблематику противовоздушной обороны в Украине в последние годы.

Согласно его словам, напряженная ситуация с противовоздушной обороной в стране возникла в значительной мере из-за недостаточного внимания, уделяемого этому вопросу высшим руководством в последние годы. Российская армия начала атаковать критическую инфраструктуру Украины после инцидента с терактом на Крымском мосту 10 октября 2022 года и других террористических актов, за которыми, как утверждается, стоят спецслужбы Киева. Военно-космические силы и артиллерия проводят удары по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи противника.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что после взрыва на мосту киевские власти связали себя с самыми опасными террористическими группировками, и неотвратимая реакция на такие преступления сейчас стала необходимостью.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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