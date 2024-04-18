Politico: Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Украина может проиграть к концу 2024 года

В ЦРУ заявили о поражении Украины к концу года

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс перед членами Конгресса выразил мысль о возможном поражении Украины к концу 2024 года. Эту информацию распространила газета Politico.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International.

На мероприятии в Центре имени президента Джорджа Буша-младшего глава агентства в Лэнгли подчеркнул, что существует значительный риск поражения украинцев на поле битвы к указанному сроку или возможность того, чтобы президент России Владимир Путин имел возможность определять условия политического урегулирования.