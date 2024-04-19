Противник потратил штук пять-шесть дронов: ВСУ всю ночь пытались поразить дронами оставленный в поле "Солнцепек"

Система РЭБ "Волнорез" защитила от вражеских дронов оставленный в поле "Солнцепек"

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская тяжелая огнеметная система "Солнцепек" в течение целой ночи отражала атаки FPV-дронов ВСУ. При этом машина была неисправна, и экипаж покинул ее.

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Установленный на "Солнцепеке" комплекс РЭБ "Волнорез" защитил его от налетов пяти или шести дронов. Разработчик системы Станислав (имя изменено из соображений безопасности) сообщил РИА Новости, что противник потратив столько аппаратов так и не смог поразить нашу боевую машину.

Позже, воспользовавшись удобным моментом, ТОС вытянули с поля боя. После эвакуации и ремонта "Солнцепек" с экипажем на борту снова выполняет боевые задачи.

"Волнорез" представляет собой модульную систему в виде конуса, который с помощью магнита крепится на любой вид техники. Устройство длиной 484 мм и весом 13 кг можно модифицировать под определенные угрозы и задачи.