Лидер Венгрии заявил, что Запад готов отправить своих военных на Украину

Виктор Орбан: Запад в шаге от отправки своих военных на Украину

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Запад стоит на пороге направить военных на Украину, что может погрузить Европу в глубокий кризис. Брюссель вступает в опасную игру и играет с огнем, рискуя пойти против Божьей воли, подтвердил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По мнению Орбана, Европа на пороге отправки своих вооружённых силы на Украину. Он добавил, что эта стратегическая ситуация потянет Европу ко дну.

"Брюссель играет в опасные игры, и его действия уже выходят за грань, нарушая правую волю", — отметил Орбан в ходе события, приуроченного к началу предвыборной кампании в Европарламент, трансляция которого осуществлялась телеканалом HirTV".

По мнению премьер-министра, европейские лидеры уже оказались втянутыми в украинский конфликт, именуя его "собственной войной", при этом утверждается, что Европа уже потратила на поддержку Украины примерно 100 миллиардов евро.