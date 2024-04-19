Запад стоит на пороге направить военных на Украину, что может погрузить Европу в глубокий кризис. Брюссель вступает в опасную игру и играет с огнем, рискуя пойти против Божьей воли, подтвердил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По мнению Орбана, Европа на пороге отправки своих вооружённых силы на Украину. Он добавил, что эта стратегическая ситуация потянет Европу ко дну.
"Брюссель играет в опасные игры, и его действия уже выходят за грань, нарушая правую волю", — отметил Орбан в ходе события, приуроченного к началу предвыборной кампании в Европарламент, трансляция которого осуществлялась телеканалом HirTV".
По мнению премьер-министра, европейские лидеры уже оказались втянутыми в украинский конфликт, именуя его "собственной войной", при этом утверждается, что Европа уже потратила на поддержку Украины примерно 100 миллиардов евро.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.