Телеканал ABC заявляет, что целью атаки Израиля по Ирану был ядерный объект в Натанзе

ABC: Целью Израиля было нанесение удара по ядерному объекту Ирана

Атака Израиля в Иране была направлена на радиолокационную станцию ПВО, участвующую в защите ядерного объекта в Натанзе, как сообщает телеканал ABC со ссылкой на официального представителя из США.

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По информации телеканала, израильский истребитель выпустил три ракеты во время нападения на Иран. По предварительным оценкам, радиолокатор был поврежден, однако окончательная оценка его состояния еще не завершена.

Согласно информации американских СМИ, Израиль совершил "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана ночью в пятницу. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское государственное информационное агентство IRIB сообщило, что в некоторых провинциях страны системы ПВО были задействованы для перехвата беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан остаются в безопасности. Три иранских чиновника, по данным New York Times, утверждали, что целью ударов стала авиабаза под Исфаханом. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан отметил, что сбитые дроны над Исфаханом не принесли ущерба и обвинил СМИ, поддерживающие Израиль, в попытках увеличить масштаб атаки.

Нанесение удара произошло спустя практически неделю после массированной ракетной атаки Ирана против Израиля.

Ранее МАГАТЭ сообщало, что Иран увеличил производство обогащенного до 60% урана, в том числе на подземном объекте в Натанзе.