Телеканал ABC заявляет, что целью атаки Израиля по Ирану был ядерный объект в Натанзе

Атака Израиля в Иране была направлена на радиолокационную станцию ПВО, участвующую в защите ядерного объекта в Натанзе, как сообщает телеканал ABC со ссылкой на официального представителя из США.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication