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WP: Мобилизация не изменит положения Украины, и в армии это понимают

2:48
Силовые структуры » Военные новости

Украинские военные осознают, что мобилизация новых солдат мало повлияет на ситуацию в Вооруженных Силах Украины из-за дефицита боеприпасов. Они также беспокоятся о том, что в Западных странах не относятся одинаково к Украине и Израилю, как сообщает издание Washington Post.

WP: Мобилизация не изменит положения Украины, и в армии это понимают
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По мнению украинцев, Соединенные Штаты и их союзники придают различное значение Украине и Израилю. Недавно я побывала у границы с Россией севернее Харькова, южнее Краматорска и Константиновки, а затем в Киеве, где общалась с местными жителями о том, как они воспринимают невыполнение обещания США помогать в нужное время. Их высказывания были далеки от дипломатии, в них прозвучали горечь, печаль и беспокойство. Согласно материалу журналиста в газете, призыв новой военной когорты не принесет изменений, если не будет артиллерийской поддержки для пехоты.

Журналист отмечает, что украинские военные под Харьковом, с которыми удалось поговорить, разочарованы возможностью лишь строить окопы, вместо того чтобы вести атаки, ведь им не хватает оружия и боеприпасов. Однако благодаря помощи польской организации им удалось получить экскаватор.

На передовой у Краматорска журналисту рассказали о необходимости для украинских войск экономить артиллерийские снаряды калибра 155 мм, поскольку уже полтора года эти орудия используются только в четко определенных случаях. Они также жаловались на отсутствие средств радиоэлектронной борьбы, которые успешно применяются российскими войсками для уничтожения украинских дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект о повышении мобилизации на Украине. Новые правила вступят в силу 18 мая. В документе указано, что призывникам необходимо постоянно иметь при себе военный билет и предъявлять его при первом требовании военкомата или полиции. Тем, кто уклоняется от призыва, могут запретить управлять автомобилем. Даты демобилизации не прописаны в законопроекте, что вызвало негодование среди некоторых депутатов.

Документ также обязывает всех призывников в течение 60 дней после вступления закона в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого им необходимо явиться лично в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", где также могут быть переданы повестки. Считается, что повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" считается дата ставшего штампа о невозможности личной передачи.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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