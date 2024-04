Washington Post: В ВСУ понимают, что мобилизация не изменит положение на фронте

Украинские военные осознают, что мобилизация новых солдат мало повлияет на ситуацию в Вооруженных Силах Украины из-за дефицита боеприпасов. Они также беспокоятся о том, что в Западных странах не относятся одинаково к Украине и Израилю, как сообщает издание Washington Post.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic